Nagelsmann überrascht mit zwei Neulingen

Carmen Jaspersen, dpa

Marvin Ducksch steht erstmals im DFB-Aufgebot

Ohne Jamal Musiala, aber mit den Neulingen Marvin Ducksch und Janis Blaswich setzt Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Heim-EM fort. Für die Länderspiele gegen die Türkei in Berlin (18. November) und gegen Österreich in Wien (21. November) stehen der Stürmer von Werder Bremen und der Torhüter von RB Leipzig erstmals im 27er-Kader, Musiala hingegen fällt wegen einer Muskelverletzung aus.

"Ich freue mich absolut auf diese beiden Spiele. Darauf, dass es emotional und laut wird", sagte Nagelsmann, in Berlin werden enorm viele türkische Fans erwartet. Alles weist aber auf die EM im Sommer: "Es sind zwei Tests, die wir nutzen wollen und die unter dem Vorzeichen Emotionalität stehen."

Eine knifflige Entscheidung ist für den Bundestrainer aufgeschoben: Der langjährige Stammtorhüter Manuel Neuer zeigt bei Bayern München nach langer Verletzungspause wieder starke Leistungen, ist aber absprachegemäß noch nicht zurück. Vorerst steht Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona im deutschen Tor.

"Am Ende gibt es klare Statistiken, die nach so einer schweren Verletzung belegbar sind. Wir sind alle überglücklich, dass Manu zurück ist", sagte Nagelsmann. "Dann sind die ersten Spiele sehr gut, dann ist klar, dass ein kleines Loch kommt, in dem eine Gefahr muskulärer Verletzungen besteht. Wir hoffen alle, dass er bis zur nächsten Länderspielpause extrem konstant spielt, dann sehen die Vorzeichen schon wieder ganz anders aus."

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montag in Frankfurt. Im Aufgebot stehen auch wieder Serge Gnabry und der zuletzt aus den USA erkrankt abgereiste Joshua Kimmich (beide Bayern München). Es fehlen Stürmer Kevin Behrens (Union Berlin), der Leipziger Linksverteidiger David Raum und weiterhin auch Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck - dessen Teamkollegen Mats Hummels und Niklas Süle haben bei Nagelsmann die Nase vorn.

Das deutsche Aufgebot für die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich:

TOR: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Leipzig)

ABWEHR: Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

MITTELFELD: Robert Andrich (Union Berlin), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF: Marvin Ducksch (Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München)