DFB-Ikone traut Deutschland "mindestens das Halbfinale" zu

IMAGO/Marc Schueler

Julian Nagelsmann soll der DFB-Elf zu altem Glanz verhelfen

"Fußball-Gott" Jürgen Kohler (58) traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM im nächsten Jahr "schon mindestens das Halbfinale zu" - vorausgesetzt die Abwehr funktioniert.

Die Defensive sei die Problemzone, sagte der Weltmeister von 1990 dem SID anlässlich seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums am Dienstag. "Mir fehlt da diese Gier, diese Leidenschaft, das Tor verteidigen zu wollen, alles daranzusetzen, dass man eben auch hinten mal kein Tor kriegt", sagte Kohler.

Das Ziel müsse sein, "dass wir es wieder schaffen, diese Hingabe und diese Liebe zu dem Spiel gegen den Ball" zu automatisieren "und auch diese Bereitschaft mitbringen, gegen den Ball zu arbeiten, und ich glaube, wenn wir das machen, haben wir eine ganz große Chance bei der Europameisterschaft im eigenen Land nächstes Jahr eine gute und wichtige Rolle zu spielen", sagte Kohler.

Der Verteidiger hatte 1997 mit Borussia Dortmund die Champions League gewann und wurde damals von den Fans zum "Fußball-Gott" ausgerufen.

"Unter diesem erlauchten Kreis zu sein" in der Hall of Fame sei eine "ganz große Ehre", sagte Kohler: "Etwas ganz, ganz Besonderes."