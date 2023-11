PSG-Juwel Zaire-Emery fehlt gegen den BVB

AFP/SID/FRANCK FIFE

Wird 2023 kein Spiel mehr machen: Warren Zaire-Emery

Top-Talent Warren Zaire-Emery wird dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain den Rest des Jahres fehlen und damit auch das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen.

Wie PSG am Montag mitteilte, bleibe der 17-Jährige mit seiner Stauchung des rechten Knöchels, die er sich bei seinem Länderspieldebüt am Samstag gegen Gibraltar (14:0) zugezogen hatte, "bis zum Jahresende in Behandlung."

Der Teenager, der mit 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen zum jüngsten französischen Fußball-Nationalspieler seit 1914 avancierte, musste nach seinem Torerfolg zum 3:0 beim Rekordsieg des Vize-Weltmeisters in Nizza nach einem Tackling von Ethan Santos ausgewechselt werden. Sein Gegenspieler flog aufgrund des groben Foulspiels per Roter Karte vom Platz.

Damit verpasst Zaire-Emery, der bei PSG seit dieser Saison in der Schaltzentrale im Mittelfeld gesetzt ist, vor allem die wichtigen Königsklassen-Partien gegen Newcastle United am 28. November und zum Gruppenabschluss beim BVB (13. Dezember).