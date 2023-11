Salzburg-Trio vor CL-Spiel zurück im Training

APA/KRUGFOTO

Dijon Kameri meldete sich vor der Spanien-Reise fit

Red Bull Salzburg kann am Mittwoch im Champions-League-Auswärtsspiel bei Real Sociedad in San Sebastian auf Dijon Kameri, Sekou Koita und Andreas Ulmer bauen. Kameri ist nach seiner Gesäßmuskel-Verletzung genauso wieder im Trainingsbetrieb dabei wie Koita nach seinen überstandenen Adduktorenproblemen. Abwehr-Routinier Ulmer war zuletzt wegen einer Knöchelblessur nicht zum Einsatz gekommen.

Nicht einsatzfähig sind für das fünfte Gruppe-D-Spiel hingegen weiterhin Samson Baidoo (Adduktoren), Fernando (Adduktoren), Maurits Kjaergaard (Schulter), Bryan Okoh (Oberschenkel), Oumar Solet (Oberschenkel), Aleksa Terzic (Adduktoren) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Die Salzburger fliegen am Dienstag nach Biarritz in Frankreich und reisen von dort mit dem Bus weiter ins Baskenland. Für die Truppe von Coach Gerhard Struber geht es darum, Rang drei, der den Umstieg in die K.o.-Phase der Europa League sichert, abzusichern.

Rund 800 Fans fliegen mit

"Wir wissen schon, dass es bereits jetzt eine Entscheidung geben kann, denken aber nicht eine Sekunde daran. Unser alleiniger Fokus gilt dem schwierigen Match gegen einen Top-Gegner. Und dabei wollen wir wieder unser Spiel auf den Platz bringen und unter Beweis stellen, dass wir dort bestehen können", sagte Struber. Und Stürmer Petar Ratkov ergänzte: "Real Sociedad hat riesige Qualität, ihre spielerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an voll im Spiel und hoch konzentriert sein."

Die "Bullen", die von rund 800 Anhängern begleitet werden, haben drei Zähler mehr als das punktlose Schlusslicht Benfica Lissabon auf dem Konto. Real Sociedad und Inter Mailand ist der Aufstieg ins CL-Achtelfinale schon sicher.

apa