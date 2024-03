Schulfrei wegen Angst vor Hooligans

AFP/SID/FABIAN BIMMER

Marseilles Fans reisen zahlreich nach Spanien

Die Sorge vor gewaltbereiten Fans von Olympique Marseille hat in der spanischen Stadt Villarreal eine Art Ausnahmezustand ausgelöst.

Vor dem Europa-League-Spiel des FC Villarreal gegen die Franzosen am Donnerstagabend (18:45 Uhr/RTL+) wurden drei Schulen und drei Kindergärten in der Nähe des Stadions La Ceramica geschlossen, betroffen sind knapp 1000 Kinder.

Am Vormittag erreichten bereits zahlreiche Busse aus Frankreich das nahegelegene Valencia, im Laufe des Tages werden nun 1200 Gästefans in Villarreal erwartet, viele von ihnen gewaltbereit. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und ist mit mehreren Hundertschaften vor Ort.

All das ist ungewöhnlich in Villarreal, einer Stadt mit gut 50.000 Einwohnern. Der Klub hat keine ausgeprägte Hooliganszene. Im französischen Fußball dagegen sind gewaltbereite Anhänger ein ernsthaftes Problem, das gilt sowohl in der heimischen Ligue 1 als auch bei internationalen Duellen.

Sportlich scheint das Duell um den Einzug ins Viertelfinale schon vor dem Anpfiff entschieden. Marseille gewann das Hinspiel mit 4:0.