San Marino seit zwei Jahrzehnten sieglos

Wieder kein Sieg für San Marinos Nationaltrainer Robert Cevoli

Die Durststrecke von San Marinos Fußball-Nationalmannschaft will nicht enden.

Der Weltranglistenletzte kam im Länderspiel gegen St. Kitts und Nevis nicht über ein torloses Remis hinaus und wird damit Ende April auf 20 Jahre ohne einen Sieg zurückblicken müssen.

Seinen letzten und bislang auch einzigen Erfolg in nunmehr 203 Länderspielen hatte das Team aus der Enklave in Italien am 28. April 2004 beim 1:0 gegen Liechtenstein gefeiert.