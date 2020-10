Bayern und Atlético: CL-Hammerlos für Salzburg

GEPA pictures/ David Geieregger

Red Bull Salzburg spielt wieder im Konzert der ganz Großen

Österreichs Branchenprimus Red Bull Salzburg bekommt es in der Champions-League-Gruppe A mit Titelverteidiger Bayern München, Atlético Madrid und Lokomotiv Moskau zu tun.

Zum zweiten Mal in Serie steht Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Champions League, erstmals hat Österreichs Serienmeister über die Qualifikationsphase den Weg in den Hauptbewerb geschafft. Am Donnerstag, dem Tag nach dem 3:1-Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv, erfuhren Dominik Szoboszlai & Co. ihre Gegner in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs.

Salzburg wurde aus dem Lostopf 3 in die Gruppe A gezogen und wird dort auf Titelverteidiger Bayern München, Atlético Madrid und Lokomotiv Moskau treffen.

Start der Champions League 2020/21 ist am 20. beziehungsweise 21. Oktober.

Gruppe A

Bayern München

Atlético Madrid

Red Bull Salzburg

Lokomotiv Moskau

Gruppe B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter Mailand

Borussia Mönchengladbach

Gruppe C

FC Porto

Manchester City

Olympiakos Piräus

Olympique Marseille

Gruppe D

Liverpool FC

AFC Ajax

Atalanta BC

FC Midtjylland

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 1. Oktober 2020

Gruppe E

Sevilla FC

Chelsea FC

FK Krasnodar

Stade Rennes

Gruppe F

Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund

SS Lazio

Club Brügge

Gruppe G

Juventus FC

FC Barcelona

Dynamo Kiew

Ferencváros Budapest

Gruppe H

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

İstanbul Başakşehir

red