WAC gegen Tottenham doch nicht in Klagenfurt

Neuer Austragungsort für WAC gegen Tottenham: Die Budapester Puskás Aréna

Der Wolfsberger AC kann Tottenham im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League nun doch nicht im Klagenfurter Wörthersee-Stadion empfangen. Stattdessen wird die Partie in die Puskás Aréna nach Budapest verlegt.

Kehrtwende bei der Austragung des Sechzehntelfinal-Heimspiels in der Europa League des Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur am kommenden Donnerstag (18:55 Uhr). Aufgrund der Zurücknahme der Landeerlaubnis für die Engländer durch die Behörden kann die Partie doch nicht in Klagenfurt ausgetragen werden. Das teilte der Klub aus dem Lavanttal am Freitagabend mit.

Die Begegnung zwischen dem WAC und der Startruppe von Trainer José Mourinho wird nach Ungarn verlegt und in der Puskás Aréna der Hauptstadt Budapest ausgetragen.

Vor einer Woche hatten die Wolfsberger noch eine Sondergenehmigung für die Landung der Gäste aus England erhalten, diese ist nun jedoch hinfällig.

red