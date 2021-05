Blind bei EM für Niederlande wohl einsatzfähig

APA/POOL

Daley Blind wird wohl für die EM rechtzeitig fit

Der niederländische Verteidiger Daley Blind wird trotz seines Ende März erlittenen Bänderrisses im linken Sprunggelenk und einer Knieverletzung wohl bei der Europameisterschaft spielen können.

Das gab am Samstag nach ärztlicher Auskunft Niederlande-Teamchef Frank de Boer bekannt, dessen Team in Gruppe C u.a. am 17. Juni in Amsterdam auf Österreichs Equipe trifft. Der 31-jährige Blind war am Freitag in den de Boers provisorischen, 34-köpfigen EM-Kader nominiert worden.

apa