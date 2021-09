Ex-Nationalspieler warnt BVB vor "Hexenkessel" in Istanbul

Seskimphoto

Besteht der BVB vor dieser Kulisse?

Nach den Stationen VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim wechselte Andreas Beck im Sommer 2015 zum türkischen Top-Klub Besiktas, für den er zwei Jahre lang die Schuhe schnürte. Im Vorfeld der Partie zwischen seinem Ex-Verein aus Istanbul und Borussia Dortmund (Mittwoch, 18:45 Uhr) hat der deutsche Ex-Nationalspieler eine Warnung für den BVB im Gepäck.

Wenn um 18:45 Uhr der Anpfiff zum Champions-League-Gastspiel des BVB am Bosporus ertönt, erwartet die Schwarz-Gelben "ein echter Hexenkessel", so Beck im Gespräch mit der "WAZ". "Das Wort wird oft benutzt, aber hier kann man wirklich sagen", warnt der Verteidiger, der aktuell in Belgien bei KAS Eupen sein Geld verdient.

"Die Dortmunder sind es natürlich gewohnt vor einer spektakulären Kulisse zu spielen", mildert Beck seine Warnung, schiebt jedoch nach: "Aber bei Besiktas ist es noch einmal eine andere Atmosphäre. Es sind sehr fanatische, sehr emotionale Fans." Die Anhänger der Schwarz-Weißen würden zudem einen "ohrenbetäubenden Lärm" erzeugen. Ohnehin wären die Auftritte auf internationalem Parkett für die Fans des Klubs "wie ein Derby".

Beck selbst erlebte mit Besiktas einige denkwürdige Abende im Europapokal. "Wir hatten einige phänomenale Spiele in der Arena, gerade auch international. 2016 haben wir mal in der Champions League gegen Benfica Lissabon 0:3 zurückgelegen, konnten aber ein 3:3 herausholen", führt der 34-Jährige an. Die Aufholjagd sei damals ebenfalls "absolut den Fans" geschuldet gewesen.

Nach dem Treffer zum 1:3 sei die Stimmung "sofort lauter, hitziger" geworden und Besiktas habe "Oberwasser" bekommen.

Einen Tipp für den BVB hat Beck allerdings auch parat. "Die Dortmunder können da nur den Stecker ziehen, wenn sie sehr dominant auftreten und vielleicht auch ein frühes Tor machen. Sollte das nicht der Fall sein und sich ein offenes Spiel ergeben, kann das schon eine sehr elektrisierende Atmosphäre werden."

Der BVB ist für Beck zwar auch in Istanbul Favorit, Zweifel weckt beim Abwehrspieler allerdings, dass bei der Borussia kaum "international erfahrene" Spieler auf dem Rasen stünden. "So ein Spiel wird ja auch im Kopf gespielt. Dortmund hat seine einzige Niederlage in diesem Jahr in Freiburg erlebt. Da herrscht auch eine besondere Stimmung, das kann auch ein kleiner Hexenkessel sein. Deswegen bin ich gespannt, wie sie mit der Atmosphäre zurechtkommen – obwohl sie natürlich fußballerisch die größere Qualität haben", warnt Beck.