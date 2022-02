DFB-Elf zur Nations League erneut in Herzogenaurach

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Flick zieht mit der DFB-Elf vor der Nations League nach Herzogenaurach

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird für den Auftakt der Nations League erneut Quartier in Herzogenaurach beziehen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, zieht das Team vom 29. Mai bis 10. Juni für die ersten vier Spieltage wie schon vor der EM 2021 im Gebäudekomplex "Home Ground" ein.

Auch die Frauen werden vor ihrer Europameisterschaft vom 12. bis 18. Juni und vom 21. bis 29. Juni auf dem Gelände von adidas zwei Trainingslager abhalten.

"Wir haben uns im Sommer während der EM bei adidas nicht nur sehr wohl, sondern wirklich zu Hause gefühlt. Die Bedingungen dort sind perfekt für eine Mannschaft", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Auch Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sprach von "perfekten Möglichkeiten". Sie sei sich "sicher, dass wir durch die besondere Atmosphäre im Camp nochmal ein Stück weit mehr zusammenrücken und uns dieser Spirit bei der EM helfen wird."

Die "World of Sports" in Herzogenaurach umfasst neben drei Hauptgebäuden mit 60 Wohneinheiten und verschiedenen Arbeitsbereichen auch zahlreiche Sportanlagen sowie Fitnesseinrichtungen.

Die Männer-Nationalmannschaft bestreitet zwischen dem 4. und 14. Juni in der Nations League Partien gegen Italien, England und Ungarn. Die Frauen starten nach den Trainingslagern am 8. Juli gegen Dänemark in die Europameisterschaft.