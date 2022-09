Milan siegt in Champions League gegen Dinamo Zagreb mit 3:1

APA/AFP

Saelemaekers traf wie gegen Salzburg

Milan hat in der Champions League den ersten Sieg angeschrieben. Italiens Meister setzte sich in der Salzburg-Gruppe gegen Dinamo Zagreb mit 3:1 (1:0) durch. Olivier Giroud traf kurz vor dem Pause per Foul-Elfmeter (45.) zur verdienten Führung für die Mailänder, Alexis Saelemaekers (47.) legte nach Seitenwechsel nach. Mislav Orsic (56.) verkürzte noch für Dinamo, ehe Tommaso Pobega (77.) Zagrebs Hoffnungen beendete. Bei den Kroaten spielte Robert Ljubicic durch.

Milan setzte sich vor dem Abendspiel zwischen Chelsea und Salzburg mit nun vier Zählern an die Spitze der Gruppe E. Dinamo, das zum Auftakt gegen Chelsea mit 1:0 gewonnen hatte, ist vorerst Zweiter.

Die Gäste begannen im San Siro personell wie beim Überraschungserfolg in der Vorwoche, Ljubicic agierte in der Fünferkette links außen mit Vorwärtsdrang. Ein verunglückter Vorstoß des 23-Jährigen bescherte Rafael Leao aber eine gute Möglichkeit. Milans Torjäger schoss danach noch per Volley am Tor vorbei, ehe er den Elfer herausholte. Josip Sutalo traf den Portugiesen am Fuß, Giroud verwertete sicher.

Ljubicic kam gegen Saelemaekers beim 2:0 dann nicht in den Zweikampf, der Belgier verwertete Leaos Flanke per Kopf. Dinamo gelang die Antwort, Bruno Petkovic legte überlegt auf den formstarken Orsic auf. Die Kroaten witterten nun ihre Chance, Milan war mehr auf Sicherheit bedacht. Eine schöne Kombination über den eingewechselten Pobega bescherte den Hausherren dann das dritte Tor. Dinamo hält nun in den vergangenen 22 Auswärtsspielen in der Königsklasse bei einem Sieg, drei Remis und gleich 18 Niederlagen.

apa