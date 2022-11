Mexiko glaubt ans Weiterkommen: "Haben eine Chance"

Mexikos Fußball-Nationaltrainer Gerardo Martino sieht trotz der 0:2-Niederlage im zweiten WM-Spiel gegen Argentinien noch eine Möglichkeit auf das Achtelfinale.

"So lange wir eine Chance haben, müssen wir es versuchen", sagte Martino nach der Partie am Samstag im Lusail Stadion. "Wir sind es gewohnt, zurückzuschlagen und unsere Chance zu nutzen. Natürlich wird es schwierig", ergänzte der 60 Jahre alte Argentinier.

Die Mexikaner liegen mit einem Punkt und noch ohne eigenes Tor auf dem letzten Platz der Gruppe C. Im letzten Spiel der Vorrunde am Mittwoch gegen Saudi-Arabien brauchen die Lateinamerikaner einen Sieg. Auch die Saudis (drei Punkte) haben wie Argentinien (drei) und Tabellenführer Polen (vier) noch Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. "Saudi-Arabien muss gewinnen, wir müssen auch gewinnen. Wir müssen Tore schießen", forderte Martino.

Martino haderte nach dem 0:2 mit den Fehlern seines Teams beim ersten Treffer durch Messi und der verletzungsbedingten Auswechslung von Kapitän Andres Guardado kurz vor der Halbzeit. "Andres hatte eine Muskelverletzung. Natürlich hat das einen Einfluss, wenn man seinen Kapitän verliert", sagte der Coach. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus.