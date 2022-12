"Betet für den König": Die Fußballwelt in Sorge um Pelé

IMAGO/Florencia Tan Jun / SPP

Um Pelé steht es nicht gut

Kylian Mbappé rief zum Beten für den "König" auf, Harry Kane sprach von einer "traurigen Nachricht", an die Fassaden mehrerer Glitzergebäude im WM-Gastgeberland Katar wurden auch am Samstag wieder Genesungswünsche für Pelé projiziert und um den halben Globus nach Sao Paulo geschickt. Die Fußballwelt ist in großer Sorge um die brasilianische Legende, den womöglich besten Spieler der Geschichte.

Der Gesundheitszustand des 82-Jährigen gibt Rätsel auf, die Sorgen sind groß. Am Samstag berichtete die Zeitung "Folha de Sao Paulo", bei Pelé zeige die Chemotherapie gegen Dickdarmkrebs nicht mehr die erhoffte Wirkung. "O Rei", der König, werde deswegen nun palliativmedizinisch betreut. Nur noch Symptome wie Schmerzen und Kurzatmigkeit würden behandelt.

Das Thema ist heikel. Die Palliativmedizin widmet sich der Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung, deren Lebenserwartung als gering eingeschätzt wird. Entsprechend rasant ging die Meldung um die Welt.

Pelés Umfeld schweigt

Eine Bestätigung oder ein Dementi aus Pelés Umfeld beziehungsweise vom behandelnden Hospital Israelita Albert Einstein blieben über Stunden aus. Die behandelnden Ärzte nahmen am Samstagabend lediglich Stellung zum Status von Peles Atemwegsinfektion, die das Idol während seines Aufenthalts entwickelt hat: "Das klinische Bild hat sich in den letzten 24 Stunden nicht verschlechtert", hieß es knapp.

"Betet für den König" ("Pray for the King") twitterte Frankreichs Topstürmer Mbappé am Samstagmittag. Kane wurde bei der Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft mit dem Medienbericht aus Brasilien konfrontiert.

Der Torjäger der Three Lions huldigte Pele, dieser sei "eine Inspiration". Weiter sprach Kane von einer "traurigen Nachricht", das englische Team sende Pelé und seiner Familie "die besten Wünsche".

Pelé wurde Anfang der Woche ins Krankenhaus eingeliefert, um, wie seine Ärzte sagten, eine "Neubewertung" der Chemotherapie vorzunehmen, welcher er sich seit der Entfernung eines Darmtumors im September vergangenen Jahres unterzieht.

Brasiliens Fans hatten dem Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 am Freitag vor dem letzten WM-Vorrundenspiel der Selecao gegen Kamerun (0:1) mit einem riesigen Banner "Gute Besserung" gewünscht.