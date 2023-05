Nkunku zurück: Frankreich in EM-Quali mit Bundesliga-Sextett

AFP/SID/FRANCK FIFE

Christopher Nkunku verpasste die WM mit Frankreich

Torjäger Christopher Nkunku vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht vor seinem Comeback in Frankreichs Nationalmannschaft.

Der 25-Jährige gehört zum Aufgebot des Vize-Weltmeisters für die EM-Qualifikationsspiele gegen Gibraltar und Griechenland (16./19. Juni). Nkunku hatte die WM in Katar nach einem Außenbandriss verpasst, auch für das Länderspielfenster im März war er ausgefallen.

Neben Nkunku, mit 16 Saisontoren zusammen mit Bremens Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig, berief Nationaltrainer Didier Deschamps fünf weitere Deutschland-Legionäre.

Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman (alle Bayern München), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) wurden ebenfalls für den 23-köpfigen Kader nominiert.

Frankreich hatte seine ersten beiden Quali-Spiele für die EM in Deutschland gegen die Niederlande (4:0) und in Irland (1:0) gewonnen und führt die Gruppe B an.

Das französische Aufgebot in der Übersicht:

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Mailand), Brice Samba (RC Lens)

Abwehr: Axel Disasi (AS Monaco), Wesley Fofana (FC Chelsea), Theo Hernandez (AC Mailand), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (beide Bayern München)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Sturm: Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Mailand), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)