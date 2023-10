ÖFB-Frauen siegen auch in Portugal

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Österreich gewann in Portugal.

Österreichs Frauenteam hat das Duell um Rang zwei in der Gruppe A2 der Nations League gewonnen und ist auf bestem Weg zum Klassenerhalt. Das ÖFB-Team besiegte am Dienstag in Povoa do Varzim Portugal mit 2:1 (0:0) und geht mit vier Punkten Vorsprung auf die Ibererinnen in die abschließenden zwei Spiele der Eliteliga.

In dramatischen fünf Minuten sicherten sich die Österreicherinnen die drei Punkte. Victoria Pinther traf in der 72. Minute zur Führung, nach dem Ausgleich durch Ana Capeta (75.) erzielte Eileen Campbell in der 77. Minute das Siegtor.

Teamchefin Irene Fuhrmann setzte auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Hinspielerfolg am Freitag in Altach. Anders, weil deutlich besser war aber der Auftritt in der ersten Hälfte. Nachdem die Österreicherinnen in den bisherigen drei Partien vor der Pause stets große Probleme hatten, waren Zadrazil und Co. diesmal von Beginn weg gut im Spiel. In der 4. Minute tauchte Laura Feiersinger gefährlich im Strafraum auf, wurde aber noch abgedrängt.

Die schnellen und technisch starken Portugiesinnen prüften durch Francisca Nazareth erstmals Torhüterin Manuela Zinsberger (8.). Die größte Chance in der ersten Halbzeit hatten aber die Österreicherinnen durch Sarah Zadrazil, die in der 13. Minute nur die Latte traf. Die Heimischen wurden danach stärker, am gefährlichsten wurde es bei einem Schuss von Jessica Silva (34.).

Abwechslungsreiche zweite Halbzeit

Die Fuhrmann-Elf kam phasenweise unter Druck, wurde aber im Finish der ersten Hälfte dreimal richtig gefährlich. In der 41. Minute kamen die Österreicherinnen in Überzahl an den Strafraum, der letzte Pass von Zadrazil kam jedoch nicht an. Barbara Dunst konnte in der Nachspielzeit einen Zadrazil-Pass nicht verarbeiten und legte sich eine Minute später den Ball im Strafraum zu weit vor.

Nach dem Wechsel waren wieder die Portugiesinnen am Drücker, Zinsberger war gegen Jessica Silva (51.) und Diana Silva (54.) auf dem Posten. In Führung gingen aber die Österreicherinnen. Nach einem Ballgewinn und Pass von Marina Georgieva sorgte die eingewechselte Pinther für das 1:0. Die Freude währte nicht lange. Capeta überspielte die weit aus dem Tor geeilte Zinsberger und schoss zum umjubelten Ausgleich ein. Doch die Antwort kam prompt, Campbell zog nach Höbinger-Pass alleine aufs Tor und traf cool ins kurze Eck.

Die Österreicherinnen festigten damit Rang zwei in der Tabelle und stehen vor dem Verbleib unter den besten 16 Nationen, bei Rang drei würde es in ein Play-off gehen. Weiter geht es für das ÖFB-Team am 1. Dezember beim großen Gruppenfavoriten Frankreich, zum Abschluss ist am 5. Dezember Norwegen zu Gast.

apa