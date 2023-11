FC Bayern ringt PSG nieder

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der FC Bayern setzte sich gegen PSG durch

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League im zweiten Anlauf ihren ersten Erfolg gefeiert.

Der deutsche Meister gewann in der Gruppe C beim französischen Topteam Paris St. Germain 1:0 (1:0) und rehabilitierte sich damit für das ernüchternde 2:2 im Auftaktspiel in der Vorwoche gegen den italienischen Vertreter AS Rom.

Münchens Aussichten im Kampf um die Viertelfinal-Qualifikation haben sich durch den Sieg nach dem entscheidenden Treffer von Magdalene Eriksson (21.) deutlich verbessert.

Bayerns Gruppenkonkurrenten Rom und Ajax Amsterdam, das zum Vorrundenstart 2:0 gegen PSG gewonnen hatte, treffen erst am späteren Donnerstagabend aufeinander. Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den vier Vierer-Gruppen schaffen nach der Vorrunde den Sprung in die Runde der besten Acht.