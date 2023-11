Gvardiol denkt ungern an Duell mit Manchester City zurück

AFP/SID/PAUL ELLIS

Manchester-City-Star Josko Gvardiol ist bereit für das Wiedersehen mit Leipzig

Verteidiger Josko Gvardiol vom Champions-League-Sieger Manchester City geht die Partie gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig mit vollem Fokus an.

"Ich will jedes Spiel gewinnen. Egal, gegen wen ich spiele", sagte der Kroate vor der Partie am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN): "Es wird schön, meinen früheren Klub und meine Freunde zu sehen, aber wenn das Spiel beginnt, will ich nur gewinnen und den ersten Platz in der Gruppe holen."

Gvardiol war im vergangenen Sommer für rund 90 Millionen Euro von Leipzig zu City gewechselt. Zuvor hatte der 21-Jährige im Frühjahr mit RB mit 0:7 im Achtelfinale der Königsklasse bei den Citizens verloren. Und die Erinnerung an diesen 14. März verfolgt ihn bis heute.

Gvardiol denkt ungern an Duell mit City zurück: "Würde das gerne vergessen"

"Ich würde das gerne vergessen", sagte er mit einem Lächeln: "An dem Tag bin aufgestanden, die Sonne schien und nach 30 Minuten hat es geregnet."

Besonders die Fünf-Tore-Gala seines heutigen Teamkollegen Erling Haaland ist Gvardiol noch sehr präsent. "Es war nicht nur wegen Haaland, es war wegen der gesamten ersten Elf. Ich habe mich echt auf Haaland gefreut. Am Ende lief es nicht gut, er hat fünf Tore gemacht. Und als er ausgewechselt wurde, dachte ich mir: Endlich", so Gvardiol, der Haalands Stärken treffend beschrieb: "Zu Beginn des Spiels ist er nirgends zu sehen, dann ist er plötzlich da und macht einen Hattrick."

City und Leipzig sind in der Gruppe G zwei Spieltage vor Schluss bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Dem englischen Triple-Sieger (zwölf Punkte) reicht ein Remis gegen die Sachsen (neun Punkte) zum vorzeitigen Gruppensieg.