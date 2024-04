Rangnick bekennt sich erneut klar zum ÖFB

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Ralf Rangnick: Bayern kein Thema, voller Fokus auf EM

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag Spekulationen über ein mögliches Engagement bei Bayern München neuerlich zurückgewiesen.

Für ihn sei das kein Thema. "Warum auch?", meinte Rangnick nach dem Workshop der EM-Trainer in Düsseldorf. "Ich habe noch einen Vertrag bis zu den WM-Qualifikationsspielen und unser Fokus liegt jetzt auf der EM", betonte der ÖFB-Teamchef, der dies schon mehrmals erklärt hat.

Der Name des 65-Jährigen taucht immer wieder auf, wenn es um die Nachfolge von Thomas Tuchel geht, der den deutschen Rekordmeister nach der enttäuschenden Saison verlassen muss. "Brennen" würde es an vielen Orten, fügte Rangnick auf Nachfrage zur derzeitigen Krisenstimmung bei den Bayern an. Das sei kein Grund, dass sein Name ins Spiel gebracht werde.

apa