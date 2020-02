Salzburg hat bei Schweizer Talent Nase vorn

unknown

Schnappt sich Red Bull Salzburg das nächste Mega-Talent?

Schnappt sich der FC Red Bull Salzburg den nächsten Youngster aus der Schweiz? Nach dem Transfer von Noah Okafor steht mit Becir Omeragic angeblich ein Defensivspieler der Eidgenossen im Fokus des Tabellenzweiten, wie dessen Berater gegenüber "calciomercato" verrät.

Auf der Suche nach weiteren jungen Talenten für die Zukunft, ist Red Bull Salzburg mal wieder in der Schweiz gelandet. Ziel der Begierde ist diesmal der 17-jährige Becir Omeragic vom FC Zürich, der schon öfters zum besten Nachwuchsspieler der Schweiz gewählt wurde. Angeblich sind schon einige Klubs aus den europäischen Topligen am Defensivtalent dran, doch laut dessen Berater befindet sich Salzburg aktuell in der Pole-Position, wie er gegenüber "calciomercato" verrät.

Noch Vertrag bis 2024

Der 17-Jährige stand in dieser Saison bisher neunmal für den FC Zürich am Platz, jedes mal davon in der Startelf und nur einmal nicht über 90 Minuten. Beim Tabellenfünften der Schweizer Super League ist der Youngster aktuell unter Ludovic Magnin gesetzt und zahlt das mit guten Leistungen zurück. Sein Berater, Nussi Jashari, bestätigt das und nimmt Tempo aus möglichen Transfergerüchten: "Zürich zählt aktuell sehr viel auf ihn, also lasst uns abwarten, wie er sich entwickelt. Wir haben erst kürzlich einen neuen Vertrag mit dem Klub unterzeichnet."

Dieser geht noch viereinhalb Jahre bis zum Sommer 2024, dennoch gibt der Berater zu, dass durchaus einige Klubs Interesse am 1,87-Mann angemeldet haben, darunter auch Red Bull Salzburg: "Es sind sehr viele Teams an ihm interessiert. Es kommen Anrufe aus der Bundesliga, Italien, Spanien und England herein. Wir hatten viele konkrete Angebot, wir sind sehr weit fortgeschritten mit Salzburg und wir werden sehen was passiert."

Dabei deutete der Agent sogar nochmals an, dass der 18-Jährige bereits kurz vor einem Deal mit Salzburg stand: "Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, aber sie liegen weit vorne." Wann der Wechsel über die Bühne gehen soll, ist noch nicht klar, vor allem, da der Vertrag mit Omeragic erst kürzlich bis 2024 verlängert wurde. Als Stammspieler gibt es momentan auch nicht wirklich ein Argument für einen schnellen Tapetenwechsel.

