Geisterspiel gegen United: LASK-Infos zu Prozedere

Das morgige Spiel muss ohne Zuschauer stattfinden. Wir geben euch deshalb die Möglichkeit, unsere Schwarz-Weißen zumindest virtuell im Stadion zu unterstützen! Schickt uns per PM eure Fan-Bilder im LASK-Outfit - wir zeigen euch auf der Stadion-Leinwand! GEMEINSAM SIND WIR LASK! ⚫⚪