Neue Termine für CL- und EL-Finale

Harold Cunningham

Neue Termine für die Europacup-Finalspiele

Das Coronavirus stellt die Spielpläne der nationalen und internationalen Bewerbe auf den Kopf. Nach der Verschiebung der EURO 2020 bekommen auch die Finalspiele der Champions League und der Europa League neue Termine.

Die Verschiebung der Fußball-EM auf Sommer 2021 ist beschlossene Sache, nun habe die UEFA auch die neuen Termine für die Finali der Europacupbewerbe fixiert. Das berichtet die renommierte spanische Sportzeitung "Marca".

Demnach werde das Endspiel der Champions League am 27. Juni (statt am 30. Mai) stattfinden, das Finale der Europa League werde drei Tage vorher, am 24. Juni, über die Bühne gehen.

red