Pfaff glaubt an CL-Titel des FC Bayern

AFP/SID/VALERY HACHE

Champions League: Pfaff traut den Bayern den Titel zu

Der ehemalige Torhüter Jean-Marie Pfaff glaubt fest an das Triple für seinen Ex-Klub Bayern München.

"Bayern ist der Favorit auf den Champions-League-Sieg", sagte Pfaff dem "SID". Der deutsche Rekordmeister geht am Samstag mit einem 3:0-Vorsprung ins Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea. Der Elf von Trainer Hansi Flick winkt der Einzug ins Finalturnier nach Lissabon (ab 12. August).

"Chelsea wird nicht mehr zum Stolperstein", ist sich der 66-Jährige sicher. Der FC Bayern befinde sich "in so einer guten Verfassung, und die Spieler machen auf mich den Eindruck, dass sie diesen Titel unbedingt wollen". Nach dem Sieg in London stehe die Tür weit auf, "sie müssen nur noch durchgehen".

Im Viertelfinale könnten die Münchnern auf den FC Barcelona treffen. "Kein Problem, Bayern schafft im Moment auch Barca", prognostizierte der Welttorhüter von 1987: "Auf mich macht Barcelona nicht mehr so einen guten Eindruck wie noch vor ein oder zwei Jahren. Nicht umsonst haben sie in der Liga wieder einmal Real den Vortritt bei der Meisterschaft lassen müssen."