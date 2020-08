Trotz Quarantäne: Kane in der Nations League wohl dabei

Neil Hall/NMC Pool via www.imago-images.de

Superstar des englischen Teams: Harry Kane

Trotz aktueller Quarantäne wird Kapitän Harry Kane der englischen Nationalmannschaft bei den Nations-League-Spielen Anfang September wohl zur Verfügung stehen.

Der Starstürmer von Tottenham Hotspur musste sich nach seinem Urlaub auf den Bahamas in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben, da die englische Regierung die karibische Insel während seines Aufenthalts als Corona-Risikogebiet eingestuft hatte.

Kane wird nächste Woche im Mannschaftstraining bei Tottenham zurückerwartet.

Vor dem Start der Premier League am 12. September stehen noch die Partien gegen Island (5. September) und Dänemark (8. September) an. England-Coach Gareth Southgate wird seinen Kader am kommenden Dienstag bekannt geben.