Salihamidzic lobt "unglaublich gute Fußballer"

Champions League: Salihamidzic freut sich aufs Endspiel

Bayer Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist vor dem Finale in der Fußball-Champions-League gegen Paris Saint-Germain siegessicher.

"Ich bin zuversichtlich, bei allem Respekt vor PSG mit Thomas Tuchel", sagte Salihamidzic im Interview mit "tz" und "Münchner Merkur" vor dem Finale am Sonntag (21:00 Uhr). Er wünsche seinem Team, "dass sie das Spiel genießen können, weil sich alle darauf freuen."

Das gesamte Funktionsteam um Trainer Hansi Flick habe laut dem 43-Jährigen seit dem Restart "herausragende Arbeit geleistet. Aber, wir sind noch nicht am Ziel. Das sieht Hansi so, und das sehen die Spieler so."

Das Team macht auf den früheren Bayern-Profi einen sehr guten Eindruck: "Wenn ich beim Training zuschaue, denke ich: Was sind das für unglaublich gute Fußballer. Verrückt."

Die besonderen Umstände der Corona-Pandemie würden Salihamidzics Freude über ein mögliches Triple "nicht kleiner machen." Dennoch plädiert er für eine baldige Fan-Rückkehr in die Stadien: "Es wäre wichtig, mit einem durchdachten, umsichtigen und akzeptierten Hygienekonzept Step-by-Step wieder Zuschauer in die Stadien zu bekommen."