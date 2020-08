Medien: Van Gaal steht als Bondscoach zur Verfügung

Cathrin Müller /M.i.S. via www.imago-images.de

Könnte erneut niederländischer Nationaltrainer werden: Louis van Gaal

Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal ist nach Medienberichten nicht abgeneigt, zum dritten Mal Nationaltrainer der Niederlande zu werden.

Sollte der Fußballverband KNVB auf ihn zukommen, "werde ich ernsthaft darüber nachdenken", zitierte der TV-Sender "NOS" van Gaal.

Die Niederlande suchen nach dem plötzlichen Wechsel von Ronald Koeman zum FC Barcelona nach einem neuen Auswahlcoach - zunächst für die EM 2021.

Der 69-jährige van Gaal war bereits zweimal Bondscoach. Bei der WM 2014 erreichte Oranje unter seiner Führung den dritten Platz. Von 2000 bis 2001 war es ihm dagegen nicht gelungen, sich mit der Mannschaft für die WM in Südkorea und Japan zu qualifizieren.

Seit seinem Abschied von Manchester United 2016 hatte van Gaal keine Vereinsmannschaft mehr trainiert. Nach Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona war er auch Trainer des FC Bayern. Im vergangenen Jahr hatte er eigentlich angekündigt, nicht mehr als Übungsleiter arbeiten zu wollen.

Der bisherige Assistent Dwight Lodeweges wird bei den kommenden Länderspielen in der Nations League am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien als Interim-Bondscoach fungieren.