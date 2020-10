Österreich in Rumänien noch ohne Sieg

APA

Beim letzten Duell gegen Rumänien setzte es eine Niederlage

Österreichs Bilanz gegen den nächsten Rivalen in der Nations League ist völlig ausgeglichen, am Mittwochen könnte das Team von Franco Foda für den ersten Auswärtssieg in Rumänien sorgen.

Vor dem Nations-League-Spiel am Mittwoch (20:45 Uhr) in Ploiești weist Österreichs Nationalmannschaft eine ausgeglichene Bilanz gegen Rumänien auf. In den bisherigen neun Aufeinandertreffen gab es bei fünf Unentschieden je zwei Siege und Niederlagen, das Torverhältnis steht bei 12:12. Das jüngste Duell endete im vergangenen September mit einer 2:3-Niederlage der ÖFB-Auswahl in Klagenfurt.

In Rumänien hat Österreich noch nie gewonnen. Die rot-weiß-rote Equipe verlor ein Mal und holte zwei Remis. Die Chance auf einen Premierensieg dürfte jedoch nicht so schlecht stehen, denn die Rumänen hatten zuletzt zwei schwere Rückschläge zu verkraften.

Am Sonntag setzte es ein 0:4 in Norwegen, was in der Nations-League-Gruppe den Rückfall von Platz eins auf Platz drei zur Folge hatte. Drei Tage zuvor verlor Rumänien das EM-Playoff-Semifinale auf Island - damit endete der Traum von Europameisterschaftsspielen vor eigenem Publikum.

Bisher brachten es die Osteuropäer auf fünf EM-Teilnahmen, größter Erfolg war 2000 der Vorstoß ins Viertelfinale. Bei der WM 1994 schaffte es die "Goldene Generation" um Gheorghe Hagi, dessen Sohn Ianis im aktuellen Kader steht, ebenfalls ins Viertelfinale, vier Jahre später immerhin noch ins Achtelfinale. Insgesamt sieben Mal war Rumänien bei einer Weltmeisterschaft mit von der Partie.

apa