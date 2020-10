Atleti-Angreifer fehlt gegen die Bayern

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Wird gegen den FC Bayern fehlen: Diego Costa (M.)

Fußball-Bundesligist FC Bayern trifft am Mittwochabend (21:00 Uhr) in der Champions League auf Atlético Madrid. Die Spanier müssen in München jedoch auf einen wichtigen Angreifer verzichten.

Wie die Hauptstädter am Montagnachmittag vermeldeten, wird Diego Costa nicht einsatzbereit sein. Der in Brasilien geborene Stürmer musste beim vergangenen 2:0-Erfolg bei Celta Vigo am Samstag nach 50 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Felipe Monteiro in die Partie.

Klubangaben zufolge zog sich Diego Costa eine Muskelverletzung im linken Bein zu. Eine genaue Untersuchung findet nun in einer Uniklinik statt, die genaue Ausfallzeit steht somit noch nicht fest.

Der 24-fache spanische Nationalspieler stand in bislang allen vier Liga-Spielen von Atlético Madrid auf dem Rasen, zweimal durfte er von Beginn an ran. Der Sturmpartner von Neuzugang Luis Suárez kam dabei auf einen Treffer. In der vergangenen Saison erzielte Diego Costa in 23 LaLiga-Partien fünf Tore, in der Champions League blieb er in sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis.

Atlético geht "hochmotiviert" in Duell mit FC Bayern

Gut möglich, dass Cheftrainer Diego Simeone gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern auf das Sturmduo Luis Suárez und Joao Félix setzt. Der vom FC Barcelona vor der Spielzeit gewechselte Suárez war in der Primera División für Atleti bereits dreimal erfolgreich. Joao Félix, der Golden Boy von 2019, erzielte bislang ein Tor in der neuen Saison.

Abwehrspieler Stefan Savic hat vor dem Duell in München gegenüber Klubmedien derweil die Marschrichtung vorgegeben: "Wir sind hochmotiviert, in die neue Champions-League-Saison zu starten."

Allerdings befinde sich seine Mannschaft in einer "schweren Gruppe mit dem amtierenden Sieger FC Bayern, die in sehr guter Form sind und sehr wichtige Spieler haben".