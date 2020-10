Favre kommentiert möglichen Piszczek-Einsatz

Thomas Voelker via www.imago-images.de

Lukasz Piszczeck könnte dem BVB gegen Lazio fehlen

Am Dienstag (21:00 Uhr) startet Borussia Dortmund bei Lazio Rom in die Champions-League-Saison 2020/21. Auf der Reise in die ewige Stadt hatte der BVB allerdings einen großen Sack Sorgen mit an Bord. Coach Lucien Favre muss ein schwieriges Personal-Puzzle in der Defensive lösen.

Mit Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer fallen zwei Defensivspieler bereits seit Längerem mit Knieverletzungen aus, eine Corona-Infektion setzt Manuel Akanji außer Gefecht, Nico Schulz kehrte mit einem Muskelfaserriss von der Länderspielreise zurück und Emre Can muss gesperrt passen.

Damit aber nicht genug: Der BVB bangt weiter um den Einsatz von Routinier Lukasz Piszczek, der sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim am Auge verletzte. Der Pole flog immerhin mit nach Italien und könnte eine Option sein. Beim Abschlusstraining war Piszczek zumindest mit von der Partie. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge stehen die die Chancen auf einen Einsatz "gut".

Favre wird von der Zeitung hingegen zurückhaltender zitiert. "Wir müssen abwarten, wie es bei ihm läuft", sagte der Trainer. "Sonst werden wir kreativ sein und eine Lösung finden."

BVB lässt "größte Vorsicht walten"

Zuvor bestätigte bereits Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, dass ein Mitwirken noch nicht gesichert ist: "Es geht ihm deutlich besser", so Kehl gegenüber der "WAZ". Dass Piszczek am Dienstagabend auf dem Rasen stehen kann, will der 40-Jährige allerdings noch nicht versprechen: "Das Auge ist ein sensibles Organ, wir lassen größte Vorsicht walten." "Gewissheit" werde es erst "am Spieltag" geben, wenn eine weitere Untersuchung zeigen soll, "inwieweit es sich bessert", erklärte Kehl.

Daran dass der Ur-Borusse dringend benötigt wird, lässt Kehl hingegen keine Zweifel zu: "Es wäre großartig, wenn er spielen könnte, das würde unsere Probleme in Abwehr ein wenig lindern." Piszczek selbst wolle zudem "unbedingt dabei sein".

So oder so wird Favre allerdings improvisieren müssen. Mit Mats Hummels steht nur ein Spieler aus der zuletzt praktizierten Dreierkette zur Verfügung. Ist Piszczek fit, wird er ebenfalls im Dreier-Verbund auflaufen. Gegen Hoffenheim zeigte zudem Mittelfeldspieler Thomas Delaney eine ansprechende Leistung in der Verteidigung. Der Däne muss wohl auch gegen Lazio in der Abwehr aushelfen.

Ein Ausfall sicherer von Piszczek vergrößert die Sorgen hingegen noch einmal ungemein. Die Dreierkette würden in diesem Fall wohl Hummels, Delaney und Außenverteidiger Thomas Meunier bilden, alternativ könnte Favre eine Viererkette um ins Rennen schicken. Hummels, Delaney oder im Optimalfall Piszczek würden in der Mitte auflaufen. Meunier, Raphael Guerreiro und Felix Passlack könnten die Außenpositionen besetzen.