Positive Coronatests bei Irland

POOL/AFP/POOL/AFP/MIKE EGERTON

Einer der Infizierten ist Tottenhams Matt Doherty (l.)

Irland hat vor dem finalen Spieltag der Fußball-Nations-League zwei positive Coronatests vermeldet.

Verteidiger Matt Doherty vom englischen Topklub Tottenham Hotspur und Außenstürmer James McClean von Stoke City aus der zweitklassigen Championship werden den "Boys in Green" am Mittwoch gegen Bulgarien fehlen. Dies bestätigte der irische Fußballverband in einer Pressemitteilung.

Das Duo war am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in Wales über die gesamte Spielzeit zum Einsatz gekommen und wurde unmittelbar nach dem positiven Ergebnis von der Mannschaft isoliert. Die sieglosen Iren kämpfen gegen die Bulgaren im direkten Duell um den Klassenerhalt in der Gruppe 4 der B-Liga.