Rapid auch in Irland ohne Kühbauer

APA

Der Coach ist noch nicht wieder gesund

Rapid muss beim Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstagabend in Dublin gegen Dundalk weiter auf seinen Trainer Dietmar Kühbauer verzichten.

>> Liveticker Dundalk FC gegen Rapid Wien

Der 49-jährige Burgenländer "fliegt krankheitsbedingt leider nicht mit nach Irland", teilte Österreichs Vizemeister am Dienstagnachmittag mit. Wie schon am vergangenen Sonntag bei der 3:4-Niederlage in der Bundesliga in Ried wird Kühbauer von seinem Co-Trainer Manfred Nastl vertreten.

26.000 Euro für "Weißer Ring" und "Die Boje"

Die von Rapid initiierte Spendenaktion zugunsten der Verletzten und Angehörigen der Todesopfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt hat 26.000 Euro eingebracht. Rapid teilte am Dienstag mit, dass die Summe zu gleichen Teilen den Initiativen "Weißer Ring" und "Die Boje" zugutekomme.

Die Hütteldorfer hatten das Bundesliga-Match am 8. November gegen Red Bull Salzburg (1:1) mit besonderen Trikots bestritten: Auf der Rückseite war "Wien" in der jeweiligen Landessprache der Spieler beflockt. Diese Sonderanfertigungen wurden dann im Rahmen der SK Rapid Online Auktion zugunsten der Spendenaktion für die Anschlagsopfer versteigert.

Bei der Spendenaktion nach den Anschlägen in Wien ist die stolze Summe von 26.000 Euro zusammengekommen! Diese konnten wir nun an #WeisserRing und #DieBoje übergeben💚



➡️ https://t.co/PFoTubSjmU

________________#Rapidleben #SCR2020 #skrapid

📷 Red Ring Shots pic.twitter.com/3oJ2NkjfxZ — SK Rapid (@skrapid) 24. November 2020

apa