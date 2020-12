Moukoko nun jüngster Champions League-Profi

Alexander Demianchuk via www.imago-images.de

Moukoko (r.) jubelt mit seinen Kollegen bei seinem Champions League-Debüt

Youssoufa Moukoko ist seit Dienstagabend der jüngste eingesetzte Profi in der Geschichte der Champions-League. Mit seiner Einwechslung im Spiel bei Zenit St. Petersburg löste der Angreifer von Borussia Dortmund den bisherigen Rekordhalter Celestine Babayaro ab. Moukoko war bei seinem Einstand 16 Jahre und 18 Tage alt. Babayaro hatte am 23. November 1994 im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen für RSC Anderlecht beim 1:1 in Bukarest debütiert.

>> Spielbericht: Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund

Für Jahrhundertalent Moukoko war es der vierte Profieinsatz in dieser Saison, dreimal kam er bereits als Joker in der deutschen Bundesliga zum Einsatz. Ein Tor gelang dem Jungspund dabei noch nicht, davor hatte er in 32 A-Juniorenspielen phänomenale 51 Tore erzielt. Allein in der abgelaufenen Saison schoss sich der damals noch 15-Jährige mit 34 Toren in 20 A-Junioren Bundesliga-West-Spielen in die Notizbücher einiger Topklubs.

🖤💛 16-year-old Dortmund wonderkid Youssoufa Moukoko makes Champions League history as youngest player ever to feature in the competition! #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8. Dezember 2020

Cherki, Halilović, Tielemans

Neben Moukoko feierten aber bereits schon andere Kicker ihr Champions League-Debüt im zarten Teenageralter. So wurde Lyon-Talent Ryan Cherki mit damals 16 Jahren und 102 Tagen am 27. November 2019 ebenfalls in einem Spiel gegen Zenit St. Petersburg nach 74 Minuten eingewechselt und ist somit der drittjüngste im Bunde. Seitdem brachte er es auch schon auf ein paar Einsätze für die Profimannschaft, in dieser Saison kam er in neun Ligue 1-Spielen auf das Feld, dreimal stand er davon in der Startelf.

Große Hoffnungen wurde damals auch in Dinamo Zagreb-Offensivtalent Alen Halilović gesetzt, der es bei seinem Königsklassen-Debüt mit 16 Jahren und 128 Tagen im Jahr 2012 mit Schwergewicht Paris Saint-Germain zu tun bekam. Halilović wurde in den letzten fünf Minuten der Nachspielzeit eingewechselt, nachdem er zuvor der jüngste Torschütze der kroatischen Liga wurde. Seinen großen Durchbruch schaffte er allerdings nie, kickt nach einigen Leihstationen nun in England bei Zweitligist Birmingham City.

Mit Youri Tielemans feierte ebenfalls ein begnadetes Talent im Alter von 16 Jahren und 148 Tagen schon früh sein Debüt in der Champions League, als er am 2. Oktober 2013 für seinen Klub Anderlecht im Spiel gegen den griechischen Rekordmeister Olympiacos Piräus ganze 90 Minuten auf dem Platz ackerte. Nach seinem Wechsel zu AS Monaco, steht er seit 2019 bei Premier League-Klub Leicester City unter Vertrag und zählt dort zum Stammpersonal.

apa/red