Zadrazil und Co. fordern Paris Saint-Germain

foto2press/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Zadrazil hat PSG im Visier

Bayern München bekommt es im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League mit Paris St. Germain zu tun.

Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Das erste Duell von Sarah Zadrazil, Carina Wenninger und Co. mit PSG geht am 22. März in München über die Bühne. Die Entscheidung fällt am 30. März in Paris.

Arsenal mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger und Viktoria Schnaderbeck misst sich mit dem VfL Wolfsburg, am 23. März zu Hause und am 31. März auf deutschem Boden.

apa