Real Madrid kann gegen PSG auf Benzema zurückgreifen

Rechtzeitig für den PSG-Knaller fit: Karim Benzema

Nach gut dreiwöchiger Verletzungspause feiert Stürmer Karim Benzema vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain nach Medienberichten ein Comeback.

Der 34 Jahre alte Franzose werde am Dienstagabend im Prinzenpark-Stadion von Anfang an dabei sein, berichteten die Fachzeitung "AS" und andere Medien unter Berufung auf Club-Kreise. Auch die beiden Ex-Münchner Toni Kroos und David Alaba sollen demnach der Stammelf in Paris angehören.

Derweil muss Paris Saint-Germain gegen Real Madrid auf Sergio Ramos verzichten. Der langjährige Kapitän der Königlichen, der seit dieser Saison für die Franzosen spielt, fällt wegen einer Wadenverletzung gegen seinen Ex-Club aus, wie PSG mitteilte.

Benzema hatte sich am 23. Januar im Liga-Spiel gegen den FC Elche eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen und war deshalb in der 58. Minute ausgewechselt worden. Ohne den Stürmer der "Les Bleus" erzielte der Primera-División-Tabellenführer in drei Begegnungen nur ein einziges Tor, und zwar beim 1:0 gegen den FC Granada. Beim FC Villarreal gab es am Samstag ein 0:0, und im Viertelfinale des spanischen Pokals schied man bei Athletic Bilbao mit 0:1 aus.

PSG: Ramos verpasst Duell mit Real Madrid

Die Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar führen das Aufgebot des französischen Fußball-Abonnementmeisters Paris St. Germain gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid an.

Nicht im Kader steht indes der Ex-Kapitän der Madrilenen, Sergio Ramos, der immer noch von Wadenproblemen geplagt wird, wie PSG mitteilte. Zum Gesamtkader der Pariser zählen auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer.