Training der Schweizer Fußballerinnen abgesagt

AFP/SID/OLI SCARFF

Das Team verpasst Training wegen Magen-Darm-Symptome

Aufgrund von Magen-Darm-Symptomen bei 19 Teammitgliedern ist das Training der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bei der Frauen-EM am Montag kurzfristig abgesagt worden. Wie der Verband am Vormittag mitteilte, seien acht Spielerinnen und elf Staff-Mitglieder betroffen.

Nach dem Remis gegen Portugal zum Auftakt (2:2) treffen die Schweizerinnen am Mittwoch (18.00 Uhr) auf Schweden. Zum Abschluss geht es für die Mannschaft von Trainer Nils Nielsen in Gruppe C am Sonntag gegen die Niederlande.