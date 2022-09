Flick lässt Musiala-Einsatz offen, Lob für Bella Kotchap

Bundestrainer Hansi Flick hat Bayern-Youngster Jamal Musiala kurz vor der Fußball-WM in Katar ein großes Kompliment ausgesprochen.

"Es ist einfach ein Genuss, Jamal spielen zu sehen", sagte Flick vor dem ersten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft seit der Sommerpause heute in Leipzig gegen Ungarn.

Flick beeindrucken am 19-jährigen Musiala besonders dessen "Leichtigkeit am Ball" und die Zielstrebigkeit in der Offensive: "Er hat auch in seinem jungen Alter schon eine sehr große Torgefahr. Er bewahrt in der Box unter Druck die Ruhe und setzt den Schuss so, dass der Torwart nicht mehr an den Ball kommt. Das macht er echt gut."

Musiala kommt in der Nationalmannschaft bislang auf 15 Einsätze und ein Tor. In der Vorbereitung auf das Nations-League-Spiel gegen Ungarn verletzte er sich allerdings im Training bei einem Zweikampf mit seinem Münchner Vereinskollegen Thomas Müller am Fuß.

Einsatz gegen Ungarn aber offen

Flick ließ darum einen Einsatz von Musiala in Leipzig offen, auch wenn der Teenager "immer eine sehr gute Option" sei, wie er betonte. "Ich bin auch das eine oder andere Mal zusammengezuckt im Training, weil er schon eine offene Wunde, einen langen Riss hat am Bein. Er hat es im Training aber sehr gut gemacht. Man hat ihm nicht angemerkt, dass er da behindert ist", schilderte Flick.

Musiala kann im Mittelfeld und in der Offensive mehrere Positionen bekleiden. "Bei uns hat er gegen die Niederlande auch auf der Sechs gespielt und hat es dort gut gemacht. Er hat eine Komplettheit, die uns sehr gut tut, wie ich glaube", sagte Flick.

Angesichts dieser Worte und Musialas Leistungsdaten scheint es ausgemachte Sache, dass er Ende des Jahres in Katar sein erstes WM-Turnier spielen wird.

Bundestrainer lobt Neuling

Nationalmannschafts-Neuling Armel Bella Kotchap hat bei Flick in den ersten Tagen beim DFB-Team kräftig gepunktet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Southampton war vom Bundestrainer überraschend für die letzte Länderspielphase vor der WM nominiert worden. "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht, nicht nur bei uns Trainern, sondern auch bei den Spielern. Von daher war es genau richtig, ihn in dieser Länderspielphase zu sehen", sagte Flick.

Der Ex-Bochumer Bella Kotchap könnte in den Länderspielen in Leipzig gegen Ungarn und am kommenden Montag in London gegen England der siebte Debütant in der Bundestrainerzeit von Flick werden. Der 57-Jährige schloss einen Einsatz des Verteidigers schon gegen Ungarn nicht aus. "Für die erste Elf haben wir ihn noch nicht vorgesehen", sagte Flick aber erwartungsgemäß.

Die ersten sechs Länderspiel-Debütanten unter Flick waren der aktuell verletzte Leverkusener Florian Wirtz sowie David Raum, Karim Adeyemi, Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck und Anton Stach.

Flick bescheinigte U21-Nationalspieler Bella Kotchap einen guten Einstand beim A-Team. "Er hat sich hier sehr gut gezeigt. Er ist sehr selbstbewusst. Die Zeit in Southampton hat ihm gut getan", äußerte Flick und begründete: "Er ist einer, der es liebt, in der Defensive zu agieren und in den Zweikampf zu gehen, das Tor zu verteidigen. Er hat sehr gute körperliche Voraussetzungen. Er ist schnell und kopfballstark." Bella Kotchap hat damit einen ersten Schritt Richtung WM-Kader gemacht.