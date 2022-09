Nächster Sieg in EM-Quali für deutsche U19

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat auch das dritte Qualifikationsspiel zur Fußball-EM 2023 gewonnen.

Die Juniorenauswahl von Trainer Guido Streichsbier gewann in Braunschweig gegen die Slowakei mit 1:0 (0:0) und beendete die erste Phase auf Tabellenplatz eins.

Die U19-Junioren werden bei der Auslosung zur Eliterunde am 8. Dezember, in der im März die EM-Teilnehmer ausgespielt werden, in Topf eins gesetzt sein.

Vor 996 Zuschauern verwandelte Kapitän Umut Tohumcu in der 59. Minute einen Foulelfmeter zum entscheidenden Tor.