Schmidt mit Benfica "erst auf der Hälfte des Weges"

IMAGO/Valter Gouveia

Roger Schmidt steht mit Benfica Lissabon vor dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League

Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon das Viertelfinale in der Champions League dicht vor Augen. Gegen den FC Brügge kehrt der impulsive Coach von einer Sperre zurück.

Am Wochenende konnte sich Roger Schmidt mal kurz zurücklehnen. Den souveränen Heimsieg gegen den FC Famalicao (2:0) verfolgte der gesperrte Coach von Benfica Lissabon nach seinem Flaschenwurf-Eklat entspannt von der Tribüne aus, auch ohne ihren Erfolgstrainer behaupteten die Hauptstädter problemlos ihre klare Tabellenführung in der portugiesischen Liga.

Viel Zeit zum Durchschnaufen blieb dem 55-Jährigen dennoch nicht. Denn am Dienstagabend wird Schmidt sofort wieder auf Betriebstemperatur sein, wenn der FC Brügge zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale anreist - und versucht, den impulsiven deutschen Trainer irgendwie aus der Ruhe zu bringen.

"Das ist ein sehr guter erster Schritt. Aber wir sind erst auf der Hälfte des Weges", hatte Schmidt nach dem 2:0 im Hinspiel in Belgien gewarnt, obwohl der überzeugende Auftritt die Portugiesen bereits mit einem Bein ins Viertelfinale gehievt hatte.

Benfica Lissabon will "in die nächste Runde einziehen""

Im Estadio da Luz ist Benfica in dieser Saison noch ungeschlagen, die Form mit vier Siegen in Folge stimmt - sportlich gibt es für Schmidt also keine Gründe, aus der Haut zu fahren.

Und doch ist der leidenschaftliche Coach immer mal wieder für Ausraster bekannt. In der Liga schleuderte er zuletzt eine Plastik-Flasche zurück ins Publikum, die Fans des FC Vizela auf ihn geworfen hatten. Es folgte Rot, eine Sperre und eine Geldstrafe von 1150 Euro.

"Ja, ich habe ein bisschen auf die Provokationen der Fans hinter mir reagiert. Und das ist nicht erlaubt, deshalb akzeptiere ich die Rote Karte", sagte Schmidt, der bereits in seiner Zeit als Trainer von Bayer Leverkusen zweimal wegen Fehlverhaltens gesperrt worden war.

Doch weil die Sperre schon abgesessen ist und für Schmidt ein Meilenstein in seiner Trainerlaufbahn winkt, ist die Stimmung in Lissabon prächtig. Noch nie stand der Fußballlehrer unter den besten acht Mannschaften Europas, nie war die Chance größer als am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) gegen den Vierten der belgischen Liga.

"Wir haben das Hinspiel gewonnen, dort war es schwierig. Nun erwarten wir ein volles Haus und ein großes Spiel", sagte Co-Trainer Jens Wissing, der Schmidt am Freitag an der Seitenlinie vertreten hatte: "Wir wollen in die nächste Runde einziehen."