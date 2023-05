Schiri für Champions-League-Finale bekannt

APA/AFP

Referee Szymon Marciniak leitet nach dem WM-Finale nun das Champions-League-Endspiel

Szymon Marciniak hat die Ehre, als Schiedsrichter im Finale der Champions-League zwischen Manchester City und Inter Mailand zu fungieren. Das Endspiel der "Königsklasse" geht am 10. Juni (21.00 Uhr) im Atatürk Olympic Stadium in Istanbul über die Bühne. Für den 42-jährigen Polen ist es eine Premiere als Hauptschiedsrichter, 2018 hatte er die Rolle als 4. Offizieller ausgeübt. Im vergangenen Dezember hatte Marciniak das WM-Finale Argentinien-Frankreich geleitet.

Die UEFA gab am Montag zudem die restlichen Finalbesetzungen bekannt. Der 44-jährige Engländer Anthony Taylor bekam den Zuschlag für das Europa-League-Finale FC Sevilla-AS Roma am 31. Mai (21.00) in Budapest, der 47-jährige Spanier Carlos del Cerro Grande jenen für das Europa-Conference-League-Endspiel Fiorentina-West Ham United, das am 7. Juni (21.00) in Prag stattfindet.

apa