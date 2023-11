Vor 30 Jahren: Das "Wunder vom Wildpark"

imago sportfotodienst

Edgar Schmitt wurde zu "Euro-Eddy"

Wer dieses Spiel gesehen hat, wird es nicht vergessen: Vor 30 Jahren erlebten "Euro-Eddy" und der Karlsruher SC das "Wunder vom Wildpark".

Edgar Schmitt strahlte, er klatschte immer wieder in die Hände und schrie vor Freude. 25.000 Fans hatten sich erhoben und sie huldigten ihrem neuen Helden, den sie von nun an ehrfurchtsvoll "Euro-Eddy" rufen sollten. "Einfach genial", sagte Schmitt nach der schönsten Auswechslung seiner Karriere. Das Spiel seines Lebens lief noch, doch das Fazit des Goalgetters stand schon fest: "Wirklich das Allergrößte".

7:0. Sieben zu null. Vor 30 Jahren, am 2. November 1993, feierte der Karlsruher SC um "Euro-Eddy", Torwart Oliver Kahn und Trainer Winfried Schäfer sein "Wunder vom Wildpark" gegen den FC Valencia. Und wer das Spiel gesehen hat, wird es nicht vergessen. Schmitt, dem die verschwitzen Haare im Gesicht hingen, der nach seinen Toren immer wieder die Faust zeigte, dessen Trikot vom Dreck ganz verschmiert war.

"Ich flippe aus! Ich flipp' aus hier. Das gibt's nicht", schrie Kommentator Jörg Dahlmann ins "Sat.1"-Mikrofon: "Eine Sternstunde im Europapokal. Das ist nicht möglich, es ist unfassbar, unglaublich, ich raff's nicht, ich we ... ich werd' wahnsinnig hier!"

1:3 hatte der KSC das Hinspiel in der zweiten Runde des damaligen UEFA-Pokals beim spanischen Tabellenführer verloren, niemand rechnete damit, dass der KSC noch eine Chance haben würde. Doch Schäfer griff in die Trickkiste, pushte sein Team. Und hielt in der Kabine sogar noch eine Ansprache, obwohl er für die Partie gesperrt war. Und dann waren sie nicht zu halten.

Erst Salzburg beendet die Karlsruher Träume

Der polnische Schiedsrichter Zbigniew Przesmycki musste sogar den Anstoß wiederholen lassen - drei KSC-Spieler waren schon vor dem Pfiff in den Mittelkreis gestürmt. Und sie ließen nicht nach: Nach 63 Minuten stand es 6:0 - viermal hatte Schmitt getroffen. Auf der Anzeigetafel wurde das Konterfei von Schäfer eingeblendet - darunter stand "Winnie-Wahnsinn". Und auch Schmitt wurde seinen neuen Spitznamen nicht mehr los.

"Es gibt ein schönes Bild von mir, auf dem ich ins Rund des Stadions gucke und denke: So etwas hast du noch nie erlebt", sagte Schmitt, der kurz vor der Partie noch einen schweren Autounfall hatte, dem Magazin "11Freunde": "Es war Wahnsinn, wie die Menschen sich in den Armen lagen."

Die Fans sangen glücklich "Zieht den Spaniern die Badehose aus", doch der KSC hatte auch "viel Glück gehabt", sagte Schäfer: "Aber das lag natürlich auch daran, dass wir gar keine Angst hatten." Der damalige UEFA-Cup-Neuling ließ sich danach auch von der PSV Eindhoven, Boavista Porto und Girondins Bordeaux um Zinedine Zidane nicht aufhalten.

Erst im Halbfinale war Casino Salzburg Endstation. Doch daran erinnert sich kaum noch jemand. Den 2. November 1993 werden sie in Karlsruhe hingegen nie vergessen.