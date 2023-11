Salzburg schafft Aufstieg in der Youth League

Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg

Salzburgs Youth-League-Auswahl hat den Aufstieg in die K.o.-Phase des UEFA-Nachwuchsbewerbs vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Die "Bullen" gewannen am Mittwoch bei Real Sociedad mit 2:0 (2:0) und sind in der Gruppe mit den Basken, Benfica Lissabon und Inter Mailand nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen. Nach fünf Spielen halten die noch unbesiegten Salzburger bei drei Siegen und zwei Unentschieden.

Auf dem Trainingsgelände des spanischen Topclubs schoss Salzburg bei ob starkem Wind widrigen Verhältnissen die entscheidenden Tore kurz vor der Pause. Nachdem Moritz Neumann noch am gegnerischen Torhüter gescheitert war, schraubte sich Valentin Sulzbacher nach einem Eckball erfolgreich hoch (39.). Auch das 2:0 fiel aus einer Standardsituation. Zeteny Jano zirkelte einen Freistoß über den Keeper ins lange Eck (45.).

Die Basken versuchten nach Seitenwechsel zwar den Anschlusstreffer zu erzwingen, die von Liefering-Trainer Onur Cinel betreuten Salzburger waren dem 3:0 bei einer Chance durch Luka Reischl aber nahe. Im Finish verhinderten Torhüter Salko Hamzic und seine Vorderleute noch einmal im Verbund einen Gegentreffer.

apa