Eintracht Frankfurt trifft auf Union-Schreck

IMAGO/Blatterspiel

Eintracht Frankfurts Conference-League-Gegner steht fest

Eintracht Frankfurt muss in der Zwischenrunde der Conference League gegen Union Saint-Gilloise antreten.

Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag in Nyon. Ausgetragen werden die Partien am 15. und 22. Februar, im zweiten Duell hat der Champion der Europa League von 2022 Heimrecht.

Die SGE war in der Gruppe G hinter PAOK Saloniki mit neun Punkten auf Rang zwei gelandet, Saint-Gilloise stieg als Dritter seiner Vorrunde in der Europa League hinter dem FC Liverpool und dem FC Toulouse in die Conference League ab. Die Belgier haben mit Alexander Blessin einen deutschen Trainer.

Im Vorjahr scheiterten sie nach einem Erfolg gegen Union Berlin in der Europa League erst im Viertelfinale an Bayer Leverkusen.