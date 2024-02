Rose spekuliert über Blitz-Comeback von Bellingham

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Jude Bellingham musste am letzten Wochenende angeschlagen vom Feld

In der Bundesliga steckt RB Leipzig in der Ergebniskrise. Das Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid kommt zu einem vermeintlich schlechten Zeitpunkt. Trainer Marco Rose glaubt trotzdem an einen Erfolg.

Der Gegner könnte nicht größer sein, der Zeitpunkt des Duells kaum unpassender. Mitten in der seit Wochen anhaltenden Ergebniskrise muss sich RB Leipzig als Außenseiter Europas Fußball-Schwergewicht Real Madrid stellen. Das Selbstvertrauen ist vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League (Dienstag, 21:00 Uhr/Prime Video) angekratzt.

Trainer Marco Rose begreift das Kräftemessen mit dem Starensemble um Ex-Weltmeister Toni Kroos deshalb aber vor allem als Chance. "Wir haben sicher keine Angst, fürchten tun wir gar nichts", sagte Rose am Montag: "Wir freuen uns auf die Aufgabe und wollen unsere Chance suchen."

Ein gutes Ergebnis und ein guter Auftritt in der Red Bull Arena würden nicht nur die Ausgangslage für das Rückspiel am 6. März und ein mögliches Weiterkommen verbessern. Auch im Alltag in der Bundesliga könnte ein Erfolg gegen Real für Rückenwind sorgen. Er wäre überaus willkommen.

In der Bundesliga droht RB schließlich den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verlieren. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Liga-Spielen beträgt der Rückstand auf den vierten Platz schon drei Punkte, das Saisonziel ist gefährdet. "Unwuchtig und unrund" sei das Jahr bisher gelaufen, sagte Rose.

Rose betont: "Wir haben auch tolle Fußballer"

Die Königsklasse ohne RB? In Leipzig undenkbar und inakzeptabel. Seit der Premierensaison in der Bundesliga 2016/17 qualifizierte sich RB nur einmal nicht für die Champions League (2017/18). Das Highlight-Duell gegen Madrid soll die Sinne im Team schärfen, wofür in der Liga gearbeitet wird.

Auf Reals gefährlichste Waffe Jude Bellingham muss sich Leipzig dabei wohl nicht einstellen. Vergleiche mit Zinedine Zidane wurden nach der jüngsten Gala-Vorstellung des Engländers gegen den FC Girona gezogen. Getrübt wurde der starke Auftritt aber von einer Verletzung. Bellingham erlitt laut Klubangaben eine Blessur des linken Knöchels und dürfte ausfallen.

Oder etwa nicht? "Ich glaube erst, dass er ausfällt, wenn er nicht im Stadion ist. Ich kenne ihn. Er wird alles dafür tun, um ein Champions-League-Spiel zu spielen", sagte Rose, der Bellingham bei Borussia Dortmund trainiert hatte: "Ich habe viel gelesen, aber man wird sehen."

Auch ohne Bellingham wird die Aufgabe schwer genug. "Sie sind in einer außergewöhnlichen Verfassung. Es ist Champions League. Sie werden keinen Schritt weniger tun", sagte Rose, der keinen Spieler in Reals Kader hervorheben wollte: "Wir müssen auf alle Jungs aufpassen. Wir sind aber auch nicht so schlecht. Wir haben auch tolle Fußballer und werden alles investieren."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Klostermann, Orban, Raum - Seiwald, Schlager - Olmo, Xavi - Openda, Sesko. - Trainer: Rose

Madrid: Lunin - Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy - Camavinga, Kroos - Fede Valverde, Brahim Diaz - Rodrygo, Vinicius Junior. - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien-Herzegowina)