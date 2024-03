DFB-Frauen entgehen Hammerlose in EM-Quali

Sebastian Gollnow, dpa

Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch erwischte machbare Lose für die EM-Qualifikation.

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz Losglück erwischt. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch spielt in der Gruppe 4 gegen Österreich, Island und Polen. Dies ergab die Auslosung durch die UEFA in Nyon/Schweiz.

"Mit den Losen können wir sehr zufrieden sein", sagte Hrubesch, der die DFB-Auswahl noch bis nach Olympia 2024 in Paris betreut und "interessante Partien" erwartet. Ziel sei es, "den Schwung" aus der Finalrunde der Nations League mitzunehmen: "Wir wollen an unsere Leistung den gleichen Maßstab anlegen, wie zuletzt gegen die Niederlande."

Erspart blieb den DFB-Frauen als Gegner Europameister und Vize-Weltmeister England sowie die traditionell starken Schwedinnen und Däninnen. Zwischen April und Juli stehen sechs Spieltage an - noch bevor das deutsche Nationalteam bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) antritt.

Neben dem Gastgeber-Team aus der Schweiz qualifizieren sich für die EM-Endrunde vom 2. bis 27. Juli 2025 die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe der Liga A. Die Liga-Zugehörigkeit war durch Nations League ermittelt worden. Die verbleibenden sieben EM-Plätze werden durch zwei Playoff-Runden im Herbst entscheiden.

Gruppe 3 wohl am stärksten

Die Weltmeisterinnen aus Spanien bekommen es in der Gruppe 2 mit Dänemark, Belgien und Tschechien zu tun. In der wohl stärksten Gruppe 3 treffen England, Frankreich, Schweden und Irland aufeinander. Die Gruppe 1 spielen die Niederlande, Italien, Norwegen und Finnland.

Die deutschen Frauen hatten 2022 bei der EM in England im Viertelfinale die Österreicherinnen mit 2:0 geschlagen. Gegen Island gewann das Hrubsch-Team im vergangenen Jahr in der Nations League zweimal. Das DFB-Team ist mit acht Titeln Rekord-Europameister und verlor bei der EM 2022 in England erst im Finale gegen die Gastgeberinnen.

Nach der verpatzten WM 2023 in Australien müssen sich Kapitänin Alexandra Popp und Co. aber international erst mal wieder beweisen. Die Gegner für Olympia werden am 20. März in Paris ausgelost.