Sporting und Atalanta trennen sich mit Remis

APA/AFP

Harte Kämpfe, aber keinen Sieger gab es in Lissabon

Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo haben sich im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League im ersten Spiel keinen Vorteil verschaffen können. Die beiden Teams, die in der Gruppenphase vor Sturm Graz gelandet waren und damit das Aus des österreichischen Vizemeisters in diesem Bewerb besiegelt hatten, trennten sich am Mittwochabend in Portugal mit 1:1. Die Entscheidung fällt am 14. März auf italienischem Boden.

Sporting legte vor Heimpublikum einen guten Start hin, Paulinho (17.) besorgte am Ende eines schönen Konters die frühe Führung. Danach hatten aber die Italiener ein Übergewicht, das sich auch im Chancenverhältnis klar widerspiegelte. Vorerst verhinderte großes Pech den Ausgleich. Innerhalb weniger als einer Minute trafen Emil Holm und Gianluca Scamacca (jeweils 24.) das Aluminiumgehäuse. Letzterer war es dann, der in der 39. Minute den Bann mit dem 1:1 brach. Nach einer Stunde scheiterte auch noch Ademola Lookman (60.) an der Stange. Einmal gab es durch Kapitän Sebastian Coates (62.) auch auf der anderen Seite Aluminiumpech.

In der Gruppenphase hatte Atalanta in Pool D mit 14 Punkten ungeschlagen vor Sporting (11), Sturm (4) und Raków Czestochowa (4) die Oberhand behalten. Sturm durfte als Dritter in die K.o.-Phase der Conference League umsteigen.

apa