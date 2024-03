Barcelona und Napoli stehen unter Druck

APA/AFP

Das Duell Barcelona-Napoli verspricht ein heißes Spiel zu werden

Der FC Barcelona und die SSC Napoli wollen am Dienstag in der Champions-League ihre verkorkste Saison halbwegs retten.

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Neapel können beide Teams im Rückspiel mit einem Viertelfinaleinzug etwas Schadensbegrenzung betreiben. Im Parallelspiel muss Arsenal gegen Porto eine Hinspielniederlage drehen.

"Wir fahren furchtlos nach Barcelona"

Barcelona zeigte sich nach dem Bekanntwerden des Abgangs von Trainer Xavi zu Saisonende gut in Form, die letzte Niederlage datiert aus dem Jänner. Zuletzt gab es am Freitag einen 1:0-Ligasieg gegen RCD Mallorca. "Wir sind bereit. Wir haben jetzt eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive. Das ist wichtig, denn in der Champions League ist jedes Gegentor teuer", so Xavi. Mit Frenkie de Jong, Gavi und Pedri fehlt den Katalanen allerdings das komplette Stamm-Mittelfeld.

Bei Napoli hat die Bestellung von Trainer Francesco Calzona auch für eine kleine Stabilisierung gesorgt, in seinen bisherigen fünf Spielen blieb er ungeschlagen, zuletzt gab es ein 1:1 gegen Torino. "Wir sind Napoli, ein starkes Team, und daran sollten wir uns erinnern. Wir fahren furchtlos nach Barcelona", sagte er. Gut in Form zeigt sich auch Torjäger Victor Osimhen, in diesen fünf Spielen gelangen ihm ebensoviele Tore. Für beide Clubs ist die Champions League wohl die letzte Möglichkeit, einen Titel zu holen und die Saison so ins Positive zu wandeln.

Eine äußerst erfolgreiche Spielzeit legt hingegen Arsenal hin. Die "Gunners" sind nach dem vergangenen Spieltag Tabellenführer in der Premier League und glänzten in der Liga zuletzt mit acht Siegen in Serie. In der Champions League müssen die Nordlondoner im Rückspiel am Dienstag gegen den FC Porto (21.00) aber einem Rückstand hinterherlaufen, die Portugiesen gewannen vor drei Wochen mit 1:0. Aus ihren letzten neun Champions-League-Achtelfinalspielen gewann Arsenal außerdem nur eines, das Publikum soll sie aber zum Aufstieg tragen.

"In dem Stadion wird eine Energie herrschen, die Sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Es wird etwas Wunderbares passieren", sagte Trainer Mikel Arteta. Zuletzt gewann Arsenal durch einen späten Treffer von Kai Havertz mit 2:1 gegen Brentford.

Aber auch Porto ist gut in Form, von den letzten sechs Pflichtspielen gewann der Tabellendritte der portugiesischen Liga fünf, darunter war ein beeindruckendes 5:0 gegen Benfica Lissabon. Dennoch erwartet sich Trainer Sergio Conceicao eine knifflige Aufgabe: "Es wird ein extrem schweres Spiel für uns. Wir müssen als Mannschaft gute Antworten auf Arsenals Spiel geben."

apa