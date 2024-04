Völler lobt Nagelsmann für Kroos-Entscheidung

Christian Charisius, dpa

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält die Rückholaktion von Toni Kroos für richtig

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält die Rückholaktion von Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für eine der wichtigsten Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"Ich habe ihn in Leverkusen ja auch schon als jungen Spieler erlebt. Er hat diese Abgebrühtheit. Toni ist der Spieler, der die Ruhe und Gelassenheit hat", sagte Völler bei einer Veranstaltung der Telekom in Bonn.

Auf die Frage, was sein Bauchgefühl zur Zukunft von Julian Nagelsmann beim DFB sage, antwortete Völler nur: "Es ist seine Entscheidung, die er selbst treffen muss." Völler selbst hatte seinen Vertrag beim DFB Anfang der Woche bis zur WM 2026 verlängert.

Völler wurde bei der EM-Promotions-Tour in der Telekom-Zentrale mit großem Applaus der Mitarbeiter empfangen. Selbst Konzernchef Tim Höttges sicherte sich schnell ein Selfie mit dem Weltmeister von 1990. Völler, der am Samstag 64 Jahre alt wird, versprach, dass man die Euphorie nach den beiden gewonnen Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande fortsetzen wolle.

Die Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni. Die DFB-Auswahl bestreitet die beiden letzten Vorbereitungsspiele am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. In der EM-Vorrunde trifft die DFB-Auswahl auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.