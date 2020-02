Salzburg wirft Porto aus Youth League

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die Salzburger lieferten einen beherzten Kampf ab

Die Junggarde des FC Red Bull Salzburg darf sich über den Einzug in die nächste Runde der UEFA Youth League freuen. Die von Frank Kramer betreute Jungauswahl setzte sich in einer knappen Partie mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger FC Porto durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

>> Spielbericht: FC Porto gegen Red Bull Salzburg

Der Nachwuchs von Red Bull Salzburg sorgt wieder einmal für Furore. In einer spannenden Partie setzten sich die "Jungbullen" gegen Titelverteidiger FC Porto mit 8:7 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten war es 1:1 zwischen den beiden Teams gestanden. Red Bull Salzburg zieht somit in die nächste Runde ein und darf weiter vom nächsten Titel nach 2017 träumen.

Affengruber trifft in regulärer Spielzeit

Die Salzburger starteten munter in die Partie und gingen nach 23 Minuten durch David Affengruber in Führung, eher Fábio Viera kurz vor der Pause für Porto mit einem Elfmeter den Ausgleich erzielte. Im weiteren Verlauf hatten beide Teams ihre Chance, doch in der regulären Spielzeit wollte kein Treffer mehr fallen. Beim anschließenden Elfmeterschießen zeigte der Nachwuchs von Red Bull Salzburg die besseren Nerven und bezwang den Titelverteidiger aus Portugal knapp am Ende mit einem Endscore von 8:7.

red