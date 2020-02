Rekord bei Ticketanfragen für die EM 2020

APA (AFP)

Mehr als 28 Mio. Ticketnachfragen gibt es für die Euro

Die paneuropäische EM 2020 hat der europäischen Fußball-Union (UEFA) einen weiteren Rekord bei den Ticketanfragen beschert. In der Verkaufsphase für Anhänger bereits qualifizierter Teams gingen rund 8,98 Millionen Anfragen ein, gab die UEFA am Freitag bekannt.

Zusammen mit den 19,3 Mio. Bestellungen aus der ersten freien Verkaufsphase gab es für die insgesamt 2,5 Mio. verfügbaren Tickets bereits mehr als 28 Mio. Anfragen. Das sind laut UEFA-Angaben doppelt so viele wie für die EM 2016 in Frankreich. Das Turnier von 12. Juni bis 12. Juli wird erstmals in zwölf unterschiedlichen Ländern ausgetragen.

Das Finale steigt im Wembley-Stadion in London - und war mit 714.000 Kartenanfragen mehr als achtfach überbucht. Ähnlich stark war die Nachfrage nach dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Weltmeister Frankreich am 16. Juni in München mit 710.000 Bestellungen.

🏟️ A record number of applications show us just how popular #EURO2020 is going to be!



🎟️ 2.5 million tickets available

⚽ 51 matches

🏙️ 12 cities — UEFA (@UEFA) 14. Februar 2020

64 Prozent aller Ticketanfragen seien laut UEFA-Angaben aus den jeweiligen Veranstaltungsländern eingegangen. Eine weitere Verkaufsphase folgt im April für die Spiele der Teams, die sich über die Play-offs Ende März für die Endrunde qualifizieren - darunter der erste Gruppengegner Österreichs am 14. Juni in Bukarest. Seine weiteren Gruppenspiele bestreitet das ÖFB-Team am 18. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 22. Juni erneut in Bukarest gegen die Ukraine.

apa