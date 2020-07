Manchester United gegen LASK am 5. August

APA (AFP)

Das Rückspiel in Manchester wird ebenfalls vor leeren Rängen stattfinden

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League des LASK gegen Manchester United steigt am Mittwoch, den 5. August (21.00 MEZ) im Old Trafford. Der LASK hat das Hinspiel gegen den englischen Rekordmeister am 12. März im Linzer Stadion mit 0:5 verloren. Zuschauer waren damals bereits nicht mehr zugelassen und werden es aufgrund der Corona-Pandemie auch im Rückspiel nicht sein.

Es wird gleichzeitig das Pflichtspiel-Debüt des neuen LASK-Trainers Dominik Thalhammer sein. Er hatte Valerien Ismael erst am Samstag abgelöst. Für die Linzer wird nach der 0:5-Heimklatsche nicht mehr viel zu holen sein, der Sieger der Partie trifft entweder auf WAC-Gruppengegner İstanbul Başakşehir F.K. oder den FC Kopfenhagen.

In diesen Tagen enden die Leihverträge von Joao Klauss und Samuel Tetteh. Wir bedanken uns bei zwei begabten Fußballern und unfassbar tollen Menschen für eine geile Zeit beim Verein. Ihr werdet immer Teil der schwarz-weißen Fußballfamilie sein! ⚪⚫ pic.twitter.com/Jvf2V1Et5D — LASK (@LASK_Official) 6. Juli 2020

Das Hinspiel konnten die Türken mit 1:0 für sich entscheiden.

